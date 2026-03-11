flotilla consiglieri e assessori del pd di parma indagati per il corteo di ottobre

La procura di Parma ha avviato un’indagine su una manifestazione del 1 ottobre nella città emiliana. Tra i 21 destinatari degli avvisi di fine indagine ci sono anche quattro esponenti dell’amministrazione comunale del Partito Democratico, tra consiglieri e assessori. La questione riguarda il ruolo di queste persone nel corteo e nelle eventuali responsabilità legate all’evento.

La procura di Parma sta portando avanti un’indagine relativa a una manifestazione svoltasi nella città emiliana lo scorso 1 ottobre e tra i 21 destinatari degli avvisi di fine indagine risultano esserci anche quattro esponenti dell’amministrazione comunale locale del Partito democratico. A darne notizia è stata la rete locale 12Tvparma. Il corteo era stato organizzato a sostegno della Global Sumud Flotilla poche ore dopo che le navi erano state abbordate, come ampiamente annunciato, dalle navi israeliane per evitare che raggiungessero Gaza. A ricevere l’avviso sono stati gli assessori alla sicurezza Francesco De Vanna, ai servizi educativi Caterina Bonetti, e le consigliere Gabriella Corsaro e Victoria Oluboyo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

