La Cittadella giudiziaria | A giugno apre il cantiere Ma il progetto è zoppo

A partire da giugno sarà avviato un cantiere nella piazza Partigiani di Perugia per la realizzazione della nuova Cittadella giudiziaria. L’intervento prevede l’apertura di un cantiere di dimensioni significative, ma il progetto è stato definito come “zoppo”, senza ulteriori dettagli sul motivo. L’area sarà interessata dai lavori durante i mesi estivi, con tempistiche e modalità ancora da definire.

In estate si aprirà un cantiere importante a Perugia, quello della Cittadella giudiziaria in piazza Partigiani. Il timing lo ha fornito il sottosegretario, Emanuele Prisco che spiega come "grazie all’impegno del Demanio, grazie all’impegno del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ai primi di giugno dovrebbero partire i cantieri per l’avvio dei lavori di questa straordinaria opera che ridisegna la geografia giudiziaria della città, ma che consente agli operatori della giustizia di lavorare nel migliore dei modi e che consente di riqualificare un’area strategica per anni abbandonata". L’allestimento del primo cantiere riguarda l’ex carcere femminile.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Cittadella giudiziaria: "A giugno apre il cantiere". Ma il progetto è “zoppo“ Notizie correlate Cittadella universitaria: arriva la proroga, fine lavori entro il 30 giugnoIn estate la conclusione degli interventi più impegnativi, presso l'ex Agenzia delle Entrate e l'ex Isituto Marconi. Omicidio Angelo Vassallo: nuova udienza alla Cittadella GiudiziariaNella giornata di domani, si terrà una nuova udienza del processo per l’omicidio del Sindaco Pescatore Angelo Vassallo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Perugia, Cittadella giudiziaria: al via i cantieri a giugno; Prisco, a giugno i cantieri per la cittadella giudiziaria di Perugia; La Cittadella giudiziaria: A giugno apre il cantiere. Ma il progetto è zoppo; Palazzo di Giustizia: Carenze di organico fino al 50 per cento. Prisco, a giugno i cantieri per la cittadella giudiziaria di PerugiaGrazie all'impegno del Demanio, grazie all'impegno del ministro Nordio, che aveva assunto proprio a Perugia, i primi di giugno dovrebbero partire i cantieri per l'avvio dei lavori di questa straordin ... ansa.it Cittadella Giudiziaria di Salerno22/04/2016 - Questa mattina a Salerno ho presieduto la cerimonia di consegna dei lavori per il completamento degli edifici D, E ed F della Cittadella Giudiziaria di Salerno. Il lavoro reale per ... regione.campania.it Prisco, a giugno i cantieri per la cittadella giudiziaria di Perugia facebook Prisco, a giugno i cantieri per la cittadella giudiziaria di Perugia x.com