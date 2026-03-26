Domani si svolgerà una nuova udienza presso la Cittadella Giudiziaria nel procedimento legato all’omicidio del sindaco di un Comune costiero. L’udienza si concentra sulle fasi processuali relative a questa morte avvenuta alcuni anni fa. La convocazione coinvolge i soggetti coinvolti nel caso, che saranno presenti per l’udienza prevista.

Nella giornata di domani, si terrà una nuova udienza del processo per l’omicidio del Sindaco Pescatore Angelo Vassallo. L'appuntamento è presso il Tribunale di Salerno – Cittadella Giudiziaria (Palazzina C, III Piano), dove - fa sapere la Fondazione Vassallo - sarà istituito un punto stampa dedicato ai giornalisti. Al termine dell’udienza, indicativamente alle ore 13, la Fondazione incontrerà dunque la stampa all’esterno. “L’appuntamento rappresenterà anche un momento di partecipazione aperto ai cittadini che, numerosi, hanno espresso la volontà di essere presenti per testimoniare vicinanza, memoria e impegno per la verità” conclude la nota. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Omicidio Angelo Vassallo: nuova udienza alla Cittadella Giudiziaria

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