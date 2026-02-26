Sanremo 2026 | il gran finale dei Giovani e l’evento mondiale con Alicia Keys ed Eros Ramazzotti

Notte di stelle a Sanremo 2026: Alicia Keys ed Eros Ramazzotti insieme sul palco. Si decide il vincitore dei Giovani e prosegue la sfida tra i restanti 15 Big. La terza serata del Festival di Sanremo si preannuncia come uno dei momenti più iconici di questa edizione, unendo la celebrazione della storia della musica italiana a una dimensione internazionale senza precedenti. Sotto la guida di Carlo Conti, il teatro Ariston si trasforma in un palcoscenico globale dove il talento emergente incontra le leggende della discografia. L'evento più atteso della terza serata del Festival di Sanremo è senza dubbio l'anteprima mondiale che vedrà protagonisti Alicia Keys ed Eros Ramazzotti. 🔗 Leggi su 2anews.it

"Alicia Keys ed Eros Ramazzotti super ospiti a Sanremo 2026". L'annuncio di Conti al Tg1Carlo Conti ha messo a segno un gran colpo internazionale: Alicia Keys ed Eros Ramazzotti insieme per Sanremo 2026.

Sanremo 2026, Alicia Keys ed Eros Ramazzotti si esibiranno insieme sul palco dell'AristonLa superstar americana sarà protagonista giovedì 26 febbraio accanto a Eros Ramazzotti.

Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi a Sanremo 2026: perché non hanno potuto indossare un abito da gran sera ma la divisa olimpica italianaVincitrice di ben due medaglie d'Oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, Francesca Lollobrigida è stata grande ospite a Sanremo 2026 nella seconda serata ... vogue.it

Festival di Sanremo: l'ad di Anas Claudio Andrea Gemme ritira il Premio Speciale 2026 al Gran Galà della StampaNel corso del Premio Numeri Uno – Città di Sanremo 2026 è svoltosi ieri sera durante il Gran Galà della Stampa l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme ha ritirato il Premio Speciale ... iltempo.it

