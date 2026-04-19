Secondo diverse inchieste, la Cina fornisce armi e condivide informazioni con l’Iran, mantenendo però un profilo discreto per evitare di esporsi. Le attività si svolgono in modo riservato, senza dichiarazioni ufficiali o coinvolgimenti pubblici, e si concentrano su operazioni clandestine che non attirano l’attenzione internazionale. La strategia sembra mirata a sostenere l’Iran senza compromettere le relazioni diplomatiche o rischiare sanzioni.

Secondo varie inchieste invia armi e condivide informazioni, ma non si espone anche per non compromettere i rapporti coi paesi del Golfo Negli ultimi giorni vari media internazionali hanno pubblicato inchieste che raccontano come la Cina abbia segretamente fornito aiuti militari all’Iran, o fosse pronta a farlo. Il governo cinese potrebbe aver avuto un ruolo anche nel convincere il regime iraniano ad accettare il cessate il fuoco con gli Stati Uniti, iniziato lo scorso 8 aprile, ed è spesso stato consultato dai mediatori del Pakistan per cercare di trovare una soluzione diplomatica alla guerra. Pubblicamente però, nella guerra in Medio Oriente la Cina ha tenuto un profilo neutrale e un ruolo defilato, limitandosi a invitare le parti in causa a interrompere gli attacchi militari e richiamandosi alle regole del diritto internazionale.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Cina aiuta l’Iran, ma senza esporsi

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