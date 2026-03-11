Zelensky | la Russia aiuta l’Iran ma il peggio deve ancora

Il presidente ha dichiarato che la Russia sta fornendo supporto all’Iran, ma avverte che le escalation potrebbero peggiorare. La sua dichiarazione si concentra sulla questione del sostegno russo e sulla possibilità che il conflitto tra Iran e le forze opposte possa intensificarsi in futuro. Finora, non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni specifiche o prove concrete di questo coinvolgimento.

Volodymyr Zelensky ha lanciato un monito preoccupante riguardo al coinvolgimento russo nel conflitto in corso tra Iran e le forze opposte. Il leader ucraino sostiene che Mosca stia già fornendo supporto materiale con missili e droni, ma teme un’escalation verso l’invio di truppe regolari. La situazione geopolitica si sta evolvendo rapidamente, trasformando una crisi regionale in uno scenario globale più ampio. L’evoluzione tattica del conflitto. La dinamica attuale vede la Russia fornire assistenza diretta al regime iraniano attraverso tecnologie avanzate. I sistemi di difesa aerea e gli ordigni guidati rappresentano il primo livello di questo intervento strategico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

