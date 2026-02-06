Sicurezza | l’intelligenza artificiale aiuta ma senza etica diventa un rischio

L’intelligenza artificiale entra in campo per migliorare la sicurezza nelle città, ma non senza rischi. Alberto Pagani, esperto e docente all’Università di Bologna, spiega che se usata senza regole potrebbe diventare un problema. Le tecnologie possono aiutare a prevenire il crimine e monitorare le aree sensibili, ma bisogna fare attenzione a non perdere di vista l’etica e la privacy. La sfida sta nel trovare un equilibrio tra innovazione e tutela dei diritti dei cittadini.

Come può l’ intelligenza artificiale essere applicata alla sicurezza urbana? Quali sono le sue possibilità e quali i rischi? Sono alcune delle domande che abbiamo rivolto ad Alberto Pagani, advisor nel settore della sicurezza e docente all’ Università di Bologna, già parlamentare e autore di pubblicazioni su intelligence, geopolitica, sicurezza nazionale e terrorismo. Sabato parteciperà all’evento “Gli occhi sulla Strada” promosso da InnovaBergamo per parlare di sicurezza Urbana. L’appuntamento è dalle 9.15 alle 12.30 nella Sala dell’Orologio di Palazzo della Libertà. Professore, l’intelligenza artificiale può cambiare la sicurezza nelle nostre città? Personalmente, eviterei di affidare a una tecnologia l’idea di una soluzione magica ai problemi, perché non esiste nessuna tecnologia in grado di fare magie.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Nell'epoca dell'intelligenza artificiale, emergono nuove sfide per la sicurezza nucleare globale.

