la roma si ferma a udine e scivola al quinto posto decide ekkelenkamp

La Roma si ferma a Udine e scivola al quinto posto. La partita si decide subito, con Ekkelenkamp che segna appena ripartiti, dando il vantaggio ai padroni di casa. La squadra di Gasperini non riesce a reagire e termina la gara con una sconfitta che la fa scendere di posizione in classifica.

La Roma ferma la sua corsa con l'Udinese al Bluenergy Stadium. I friulani si impongono 1-0 sulla formazione di Gasperini grazie al gol di Ekkelenkamp ad inizio ripresa. I giallorossi restano così a 43 punti, scivolando al quinto posto, scavalcati dalla Juventus, mentre l'Udinese sale a 32 punti agganciando la Lazio. Runjaic per la sfida conferma Davis al centro dell'attacco con Atta ed Ekkelenkamp alle sue spalle. Miller e Karlstrom a metà campo. Gasperini risponde con Malen in attacco, con Soulé e Pellegrini a supporto. Cristante ed El Aynaoui in mediana, Wesley a sinistra. L'Udinese inizia meglio e al 7' ci prova Atta con un tiro angolato scoccato dalla lunga distanza, ma Svilar non si fa sorprendere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La Roma ha perso a Udine contro il Malen e Robinio Vaz, scivolando al quinto posto in classifica.

L’Udinese batte 1-0 la Roma grazie a un gol di Ekkelenkamp e sorprende tutti.

