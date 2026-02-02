La Roma ha perso a Udine contro il Malen e Robinio Vaz, scivolando al quinto posto in classifica. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, anche perché i giallorossi sembravano in controllo, ma alla fine hanno lasciato strada agli avversari. Ora devono ripartire subito per non perdere altri punti importanti.

Si può perdere con Malen e Robinio Vaz? Si può. L’incredibile è accaduto a Udine dove la squadra di casa ha superato 1-0 gli uomini di Gasperini lanciatissimi in Italia, in Europa e sul calciomercato. Rete di Ekkelenkamp su calcio di punizione (decisiva una deviazione della barriera). La Roma scivola (ovviamente) temporaneamente fuori dalla Champions, al quinto posto. Gasperini si è sbattuto come un indemoniato in panchina ma non è bastato. Non è bastato nemmeno il ritorno della difesa titolare con Hermoso, Ndicka e Mancini ancora una volta incredibilmente ammonito: non si riesce a capire come mai un esempio di cristallina correttezza come lui possa finire sul taccuino dell’arbitro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Roma regina del mercato perde a Udine e scivola al quinto posto

Il nuovo ranking stagionale Uefa ha sorpreso gli appassionati: la Polonia si issa sorprendentemente al primo posto, lasciando l'Italia al quinto.

