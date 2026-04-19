Dopo 80 anni di gestione, la cartolibreria di corso Matteotti ad Alfonsine cambia proprietà. La vendita è stata completata e la nuova gestione passa a Cristina, che ha espresso soddisfazione per il passaggio. La precedente titolare, Danilo Martini, non sarà più alla guida del negozio, che ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità locale per diversi decenni.

Alfonsine (Ravenna), 19 aprile 2026 – Non c’è più il volto sorridente e benevolo di Danilo Martini a servire i clienti dell’omonima cartolibreria di corso Matteotti ad Alfonsine. La bella notizia è che un’attività che ha fatto la storia di Alfonsine resterà aperta e continuerà ad offrire tutta la vastissima gamma di prodotti agli alfonsinesi, per i quali ormai è un’istituzione. Anche se dopo un’ottantina di anni non ci sarà più un rappresentante della famiglia Martini – prima il padre Antonio, poi Danilo – a gestirla, ma una nuova proprietà con Cristina Gertruda e per Danilo Martini ci sarà, finalmente, il meritato riposo. Un’eredità certamente pesante che, però, la nuova proprietaria ha accolto con grande piacere e il giusto spirito.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La cartolibreria cambia gestione dopo 80 anni, da Danilo a Cristina: “Ma mi ha dato tante soddisfazioni”

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