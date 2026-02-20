Danilo Restivo non ha ucciso solo Elisa Claps e la sua vicina di casa ma anche un’altra ragazza C’è un innocente in carcere da 23 anni | l’inchiesta della Bbc

Danilo Restivo è sospettato di aver ucciso non solo Elisa Claps e la sua vicina di casa, ma anche una studentessa coreana, causando un grave errore giudiziario. La BBC ha portato alla luce questa ipotesi, sottolineando le incongruenze nelle indagini. Restivo, attualmente in carcere, potrebbe essere innocente per uno dei delitti a lui attribuiti. La giornalista Federica Sciarelli ha ricordato come, dopo anni, si continuino a sollevare dubbi sulla colpevolezza dell’uomo. La vicenda resta aperta e ancora senza una soluzione definitiva.

“Il dubbio è atroce, Danilo Restivo potrebbe aver ucciso non solo Elisa Claps e non solo la sua vicina di casa in Inghilterra ma anche una studentessa coreana e in carcere da anni potrebbe esserci un innocente ”: non sembra avere molti dubbi la giornalista televisiva Federica Sciarelli che ieri, in apertura di Chi l’ha visto è tornata su questa storia già emersa in passato e che va a gettare altre ombre sulla figura già cupa di Restivo che sta scontando in carcere la sua pena. Il 12: un numero maledetto. Il 12 settembre del 1993, Danilo Restivo uccide brutalmente la sedicenne Elisa Claps nella centralissima chiesa della SS. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Danilo Restivo, l’assassino di Elisa Claps potrebbe avere ucciso un’altra studentessa in Inghilterra. Per il delitto è in carcere un altro uomo, la sorella: «Dopo Elisa, lui ha ucciso due donne per colpa dell’incompetenza della polizia italiana e inglese»

