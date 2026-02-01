La Domotek Volley omaggia la memoria di Mario Calabrese | il messaggio da brividi

La Domotek Volley di Reggio Calabria ha deciso di ricordare Mario Calabrese, morto recentemente. La squadra ha dedicato un messaggio toccante, lasciando tutti senza parole. La città si stringe intorno alla famiglia e al mondo del volley, che ha perso una figura importante.

La Domotek Volley Reggio Calabria ha reso omaggio alla memoria di Mario Calabrese, figura fondamentale del volley regionale scomparso pochi giorni fa. Il gesto, emozionante e profondamente simbolico, è arrivato in un momento cruciale per la squadra, che ha appena ottenuto una vittoria importante contro Campobasso. Il club ha condiviso un messaggio su social network, non solo per esprimere cordoglio ma per celebrare un'eredità che va ben oltre il campo da gioco. Il testo, scritto con tono solenne ma caldo, parla di un uomo che non è stato semplicemente un dirigente, ma un pilastro della crescita del volley in Calabria.

