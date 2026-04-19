Una recente recensione analizza un film che ripercorre, attraverso un racconto corale, il processo del 1987 che portò alle condanne della leadership di Cosa Nostra. La pellicola si concentra sul lungo dibattimento dei giurati, offrendo uno sguardo sulla lotta giudiziaria contro la mafia. La regista ha scelto di rappresentare gli eventi attraverso una narrazione teatrale, dando rilievo alle dinamiche legali e alle testimonianze di quel periodo.

Il film corale di Fiorella Infascelli ricostruisce il lungo dibattimento dei giurati che nel 1987 portò alle condanne della cupola di Cosa Nostra. Su Sky. Un film lineare, teatrale, geometrico come la porzione di aula bunker destinata alla camera di consiglio del Maxiprocesso contro Cosa Nostra del 1987. Fiorella Infascelli ripercorre i 35 giorni che videro gli otto giudici, due togati e sei popolari, chiusi a deliberare nell'ala del carcere a loro riservata senza poter uscire né poter comunicare con l'esterno. Alla fine vennero emesse 346 condanne, inclusi 19 ergastoli, e 141 assoluzioni. L'esperienza viene ricostruita ne La camera di consiglio, lungometraggio dalla doppia anima: quella di Infascelli è un'opera rigorosa, da cui trapela l'impegno civile, ma al tempo stesso è un film poetico, che .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La camera di consiglio, recensione: la guerra alla mafia in un ‘dramma teatrale’

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