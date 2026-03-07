L' isola dei ricordi recensione | la guerra vista da un bambino nel dramma di Fatih Akin

L'isola dei ricordi è un film che racconta gli ultimi giorni di guerra attraverso gli occhi di un bambino. La narrazione si concentra sulla sua lotta per realizzare i desideri della madre, in un contesto delicato e poetico. Il dramma si sviluppa con toni suggestivi, offrendo uno sguardo intimo sulla sua esperienza e sulle emozioni che attraversano i personaggi.

Delicato, poetico, suggestivo il racconto degli ultimi giorni di guerra filtrato attraverso l'esperienza di un ragazzino che lotta per esaudire i desideri della madre. La parola ai vinti, che nel caso del film di Fatih Akin sono i nazisti. Sono gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale e il piccolo Nanning (Jasper Billerbeck) si dà un gran daffare per compiacere l'anaffettiva madre, filonazista come il marito, pezzo grosso del partito che le permette di vivere un'esistenza agiata nonostante il cibo scarseggi. Per raccontare questa storia Akin, regista esplosivo le cui opere hanno spesso e volentieri tratti egotici, fa un passo indietro immergendosi in un operoso ambiente rurale descritto con stile "dimesso".