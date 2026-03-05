7,2 miliardi alla mafia | la guerra patrimoniale vinta

Negli ultimi tre anni sono stati sequestrati alle organizzazioni criminali sette miliardi e duecento milioni di euro, segnando una svolta nel modo di affrontare la lotta alla mafia. Questa operazione ha portato alla confisca di ingenti patrimoni, spostando l'attenzione dalle azioni repressive tradizionali a una vera e propria guerra patrimoniale contro le reti criminali.

Sette miliardi e duecento milioni di euro sono stati sottratti alle organizzazioni criminali in un triennio, trasformando il contrasto alla mafia da mera repressione a guerra patrimoniale. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha presentato questi dati al Senato, evidenziando come i sequestri e le confische abbiano colpito direttamente il cuore finanziario dei clan. I numeri non si fermano al semplice recupero: oltre ventimila beni confiscati sono stati effettivamente destinati a fini sociali o di sicurezza, segnando un aumento del trecento percento rispetto al 2021. Questo slancio operativo si inserisce in un quadro più ampio dove i reati complessivi hanno registrato un calo del 13% nell'ultimo decennio e una diminuzione specifica del 2,39% nel 2025 rispetto all'anno precedente.