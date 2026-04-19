La camera cambi il decreto nessuno ha consultato il Cnf

Nell’indomani dell’approvazione al Senato del decreto sicurezza, si evidenzia che nessuna consultazione è stata avviata con il Consiglio nazionale forense. La questione riguarda le modifiche apportate al provvedimento legislativo e la mancata interazione tra i parlamentari e l’ente rappresentativo degli avvocati. La mancanza di confronto ha sollevato interrogativi sulla trasparenza del processo e sulla possibilità di un coinvolgimento più diretto delle professioni interessate.

Riforme Dopo l’emendamento al dl sicurezza sui rimpatri favoriti dai legali parla Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense Riforme Dopo l’emendamento al dl sicurezza sui rimpatri favoriti dai legali parla Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. All’indomani dell’approvazione al Senato del decreto sicurezza che chiama in causa il Consiglio nazionale forense tra gli attori protagonisti in materia di rimpatri volontari, il presidente del Cnf Francesco Greco si sente «in un frullatore». L’organo istituzionale che presiede è stato inserito nel testo «senza che io ne sapessi nulla», garantisce.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «La camera cambi il decreto, nessuno ha consultato il Cnf» Notizie correlate Decreto Ucraina, oggi il voto alla Camera. Tajani: “Distanti da estremismi di Vannacci”. Il generale: “Sì alla fiducia, no al decreto”Il decreto Ucraina approda oggi alle 11:50 alla Camera per le dichiarazioni e il voto di fiducia, previsto nel pomeriggio, in un clima politico... Leggi anche: Camera, dopo il caso Vannacci arriva la stretta contro i cambi di casacca Contenuti utili per approfondire Si parla di: La camera cambi il decreto, nessuno ha consultato il Cnf; Insorgono avvocati e Anm. Il governo rivedrà il testo. Come la Camera vuole limitare i cambi di casaccaLa Camera dei deputati vorrebbe limitare il numero di parlamentari che durante la legislatura cambiano partito o gruppo politico. In gergo il passaggio viene chiamato cambio di casacca, con intento ... ilpost.it