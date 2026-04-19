In California, alcuni servizi pubblici offrono interventi di cambio di sesso gratuiti agli immigrati. Questa decisione ha suscitato discussioni sulla destinazione delle risorse e sulle priorità del sistema sanitario statale. La mossa si inserisce in un quadro più ampio di politiche sociali che puntano a favorire le istanze progressiste, con un'attenzione particolare alle esigenze degli immigrati. In questo modo, si crea una rete di assistenza che risponde anche a obiettivi politici più ampi.

Grave errore sottovalutare la follia e l’idiozia, soprattutto nei contesti sociali, politici e ideologici. La follia e l’idiozia non arrivano a manifestarsi se sono effettivamente tali, si disperdono prima, svaniscono nel loro caos entropico, si chiudono negli angoli dai quali il pensiero reso meccanismo malfunzionante non riesce a uscire. Una recente inchiesta di Fox News ha svelato che la California del governatore Gavin Newsom ha deciso di finanziare tramite Medi-Cal procedure di cambio di sesso per immigrati irregolari e senza tetto, definendo tale iniziativa un’emergenza che le tasse dei cittadini devono coprire. Mentre emergono sempre...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La California nutre l’apparato woke: cambio di sesso gratis per gli immigrati

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