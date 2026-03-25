Incidente a Montorfano la moto prende fuoco | un ferito grave

Un incidente si è verificato a Montorfano alle 7.40 del 25 marzo 2026, coinvolgendo un'auto e una moto. Dopo l'impatto, la moto ha preso fuoco. Una persona coinvolta nell'incidente è rimasta ferita in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

Grave incidente tra un'auto e una moto a Montorfano, intorno alle ore 7.40 del 25 marzo 2026. A seguito dello schianto la moto ha preso fuoco. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso decollato da Como per trasportare in ospedale uno dei feriti in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi. In tutto sono coinvolte due uomini di 26 e 42 anni. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio divampato dalla due ruote. Seguiranno aggiornamenti. QuiComo è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Tumori, perché alcuni spariscono da soli e altri no? Il ruolo decisivo dell’ambiente cellulare 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Incidente a Montorfano, la moto prende fuoco: un ferito grave Articoli correlati Leggi anche: Grave incidente tra auto e moto a Montorfano: ferita una 15enne Leggi anche: Incidente a via Salvator Rosa, scontro tra due moto: c’è un ferito grave