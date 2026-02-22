Prende fuoco il divano anziano ustionato trasportato in ospedale

Un anziano è rimasto ustionato a causa di un incendio che ha coinvolto un divano in via Romea a Legnaro. Le fiamme sono divampate improvvisamente mentre l’uomo era in casa, provocando ustioni sul suo corpo. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere il fuoco, mentre i carabinieri avviano le indagini per chiarire le cause dell’incendio. L’anziano è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Momenti di grande apprensione stasera 22 febbraio alle 21 in una abitazione di via Romea a Legnaro. Per cause ora al vaglio dei carabinieri della locale stazione coordinati dal maresciallo Marialdo Rossin e dei vigili del fuoco, le fiamme hanno avvolto un divano dove si trovava il padrone di casa di 73 anni. Quest'ultimo quando ha intuito che stava capitando qualcosa di grave invece di mettersi in salvo, ha cercato disperatamente di trascinare il divano fuori casa per salvare l'immobile. L'operazione non ha sortito gli effetti sperati. L'anziano è rimasto ustionato alle mani, alle braccia e alla schiena. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

