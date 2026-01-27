Ultimo compie 30 anni e guarda indietro | il post che emoziona i fan

Ultimo, al traguardo dei 30 anni, celebra il suo percorso artistico condividendo un messaggio sui social. Nel post, il cantautore riflette sulla carriera, dagli esordi fino ai grandi concerti negli stadi, offrendo uno sguardo sincero sulla sua evoluzione personale e professionale. Un’occasione per conoscere meglio l’artista e il suo rapporto con il pubblico in un momento importante della sua vita.

(Adnkronos) – Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, compie oggi 30 anni e sceglie di festeggiare condividendo un lungo messaggio sui social in cui traccia una sorta di bilancio personale e artistico che attraversa tutta la sua carriera, dagli inizi fino ai grandi eventi negli stadi. Un racconto intimo, scritto mentre è in festa con amici e famiglia, ma dedicato esplicitamente al pubblico che lo segue da oltre dieci anni. "Mi sono un attimo isolato dalla festa che sto facendo tra amici e famiglia. Volevo scrivervi, venire un attimo da voi", esordisce il cantautore romano, soffermandosi sul passaggio simbolico: "Stamattina apro gli occhi nel letto e dico: è il mio ultimo giorno da ventenne!?".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

