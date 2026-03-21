Il coro femminile Luciano Ghelli celebra il suo 50° anniversario con una rassegna speciale. Fondato nel 1976, il gruppo si riunisce ancora oggi per esibirsi, mantenendo viva la tradizione musicale iniziata da alcune giovani che si incontrarono con due chitarre e un organo. La manifestazione si svolge ad Arezzo, coinvolgendo le attuali componenti e i fan del coro.

Arezzo, 21 marzo 2026 – “Sembra ieri – raccontano le dirette interessate - eppure tanti ne sono passati da quando, nel 1976, un gruppo di ragazzine si riunì intorno a due chitarre e un organo e cominciò ad animare la S. Messa nella Parrocchia del SS Crocifisso a Pratovecchio. La voglia di cantare, l’amicizia, e la competenza di Fabrizio (giovanissimo studente di conservatorio e futuro direttore del coro, nonché l’unico che davvero conoscesse la musica) dettero il via ad una realtà che un paio d’anni dopo prese una “piega” inaspettata. Nel 1978 infatti, questo coro di ragazzi incontrò Luciano Ghelli, professore di letteratura e latino e studioso di Dante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il coro femminile Luciano Ghelli compie 50 anni la rassegna per festeggiare

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