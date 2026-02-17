Prometteva guadagni facili ma era una truffa | sequestrati beni per 4 milioni di euro e un antico claviorgano
Un imprenditore di Perugia aveva promesso guadagni facili con investimenti miracolosi, ma si trattava di una truffa. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 4 milioni di euro, tra cui un antico claviorgano, per fermare le sue operazioni illegali.
La Guardia di Finanza di Perugia sequestra beni per oltre 4 milioni a un imprenditore per truffe finanziarie. Tra i beni confiscati anche un impianto fotovoltaico.🔗 Leggi su Fanpage.it
Promesse di guadagni ingenti e facili, ma è una truffa: confiscati 4 milioni di euro a un imprenditore
Un imprenditore di Arezzo ha accumulato 4 milioni di euro grazie a promesse di guadagni facili, ma si è rivelato un sistema truffaldino.
Investe ventimila euro in critpovalute attirato dai guadagni facili, ma era tutto finto: come funziona la truffa che parte da WhatsApp
Un uomo di 36 anni di Voghera ha perso oltre ventimila euro investendo in criptovalute, convinto di poter ottenere guadagni facili.
Voice Cloning — La nostra voce rubata: allarme truffe in Sardegna 2026 e come proteggersi
Argomenti discussi: Investimenti miracolosi con l’intelligenza artificiale, lei ci crede e invia il bonifico. Ma era una truffa; Promesse di guadagni ingenti e facili, ma è una truffa: confiscati 4 milioni di euro a un imprenditore; Prometteva guadagni facili con l’intelligenza artificiale, nei guai un 55enne; Promette facili guadagni con l’intelligenza artificiale, 55enne nei guai.
Truffe e abusi finanziari, sequestrato anche un antico strumentoPERUGIA / PROVINCIA DI AREZZO: Prometteva investimenti con facili guadagni ma usava i soldi per sé: sigilli a beni da 4 milioni di euro incluso un impianto fotovoltaico ... toscanamedianews.it
Promesse di guadagni ingenti e facili, ma è una truffa: confiscati 4 milioni di euro a un imprenditoreAREZZO - Un impero di carta costruito sulle spalle di ignari risparmiatori, che aveva il suo baricentro operativo e patrimoniale proprio tra le dolci colline dell'aretino. È giunta al capolinea la par ... msn.com
Aveva creduto a una pubblicità che prometteva guadagni facili grazie all’Ia. Dopo il bonifico, però, nessuna traccia dell’investimento facebook