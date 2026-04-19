La bacchetta di Riccardo | A 24 anni all’Accademia dell’opera di Vienna la musica è parte di me

Un giovane artista ha condiviso come la musica sia diventata una parte fondamentale della sua vita, raccontando che fin da quando aveva 24 anni ha studiato presso l’Accademia dell’opera di Vienna. Ha spiegato che attraverso la musica riesce a comunicare emozioni e pensieri che altrimenti sarebbero difficili da esprimere con le parole. La sua esperienza si inserisce in un percorso di formazione e passione per le arti performative.

Macerata, 19 aprile 2026 – “La musica, negli anni, è diventata parte di me. Con la musica racconto ed esprimo quello che non riesco a dire a parole. È un linguaggio diretto che tocca corde solitamente difficili di raggiungere. Fare opera significa costruire qualcosa di bello e arrivare alle persone in modo immediato. Per questo la musica, oltre che una passione, è anche un lavoro e una responsabilità”. È la filosofia del tolentinate Riccardo Brandi che, a soli 24 anni, ricoprirà il ruolo di assistente direttore alla prestigiosa Vienna Opera Academy: selezionato tra centinaia di candidati internazionali, ad agosto affiancherà Toby Purser, responsabile del dipartimento di direzione d’orchestra al Royal College of Music di Londra, nelle produzioni di “Rigoletto” di Verdi e “Le nozze di Figaro” di Mozart.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La bacchetta di Riccardo: “A 24 anni all’Accademia dell’opera di Vienna, la musica è parte di me” Notizie correlate Frosinone. Grande musica Sabato 11 Aprile alll’Auditorium del Conservatorio di Musica “L. Refice”. In scena la 2^ edizione di “Musical musical!” Dell’Accademia di Musica e Spettacolo Ars Nova di ColleferroFROSINONE – L’ Accademia di Musica e Spettacolo Ars Nova porterà la 2° Edizione di “Musical musical!” questo sabato 11 Aprile 2026 alle ore 18 sul... Dopo 24 anni parte la messa in sicurezza di palazzo Sant’AnnaIl sindaco di Lucera Giuseppe Pitta: "Gli interventi riguarderanno tutta la recinzione, la pulizia dell’area, il rifacimento della staccionata e la... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: La bacchetta di Riccardo: A 24 anni all’Accademia dell’opera di Vienna, la musica è parte di me; Canoa, Tacchini protagonista a Sabaudia: due titoli italiani nel fondo. Vco in grande evidenza; La crisi si abbatte sul mondo artigiano: chiuse 1.100 imprese in tre anni e mezzo. La bacchetta di Riccardo: A 24 anni all’Accademia dell’opera di Vienna, la musica è parte di meMacerata, 19 aprile 2026 – La musica, negli anni, è diventata parte di me. Con la musica racconto ed esprimo quello che non riesco a dire a parole. È un linguaggio diretto che tocca corde solitamente ... ilrestodelcarlino.it ELIMINAZIONE FINALE: Riccardo, Lorenzo e Kiara, chi continuerà il Serale di #Amici25 facebook Con una doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi Riccardo Rossato è uno dei protagonisti nella vittoria della @PallacReggiana sul parquet dell' @AquilaBasketTN In doppia cifra anche Severini, Echenique, Thor, Caupain e Barford #TuttoUnAltroSport @ x.com