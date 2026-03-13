Dopo 24 anni parte la messa in sicurezza di palazzo Sant’Anna

Oggi, venerdì 13 marzo, si è svolta una conferenza stampa a Lucera durante la quale il sindaco Giuseppe Pitta ha annunciato l’avvio dei lavori di messa in sicurezza di Palazzo Sant’Anna. Dopo 24 anni di attesa, l’intervento interesserà l’antico edificio situato vicino alla Cattedrale, nel centro della piazza principale della città. Le modalità e gli obiettivi dei lavori sono stati illustrati dal primo cittadino.

Il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta: "Gli interventi riguarderanno tutta la recinzione, la pulizia dell’area, il rifacimento della staccionata e la completa sostituzione delle mantovane di copertura” Una questione annosa lunga 24 anni. “Oggi sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza dell’edificio. Gli interventi riguarderanno tutta la recinzione, la pulizia dell’area, il rifacimento della staccionata e la completa sostituzione delle mantovane di copertura”. Sarà una procedura ‘in danno’ che prevede l’anticipazione delle risorse necessarie da parte del pubblico e il successivo recupero delle spese rivalendosi sulla proprietà. “A garanzia di questa operazione ci sarà l’immobile, che ha un valore di gran lunga superiore al costo degli interventi elencati”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

