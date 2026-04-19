Ogni giorno si ripete una scena simile: membri di un gruppo politico lanciano insulti in risposta a un'inchiesta sulla corruzione negli appalti pubblici. Oggi sono stati i due capigruppo del Movimento 5 Stelle a commentare un'indagine giudiziaria collegata a presunti rapporti tra imprenditori e politici. La loro reazione si è tradotta in parole dure, mentre le autorità continuano le indagini senza commenti pubblici.

Ormai è diventato un appuntamento giornaliero quello con la "baby gang" del Movimento 5 Stelle. Oggi sono i due capigruppo a insultarci per il nostro scoop e le inchieste sull'indagine "mafia-appalti". Ma i grillini che provano a intimidirci cascano male, e il motivo lo scopriranno su iI Tempo di domani. Il commento del direttore Daniele Capezzone. "Componente eversiva", l'allarme dei poliziotti sugli anarchici. Poliziotto ferito VIDEO .🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La baby gang grillina continua a insultarci ma casca male. Capezzone: ecco perché non ci intimidiscono

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