Ieri pomeriggio, intorno alle sei, alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle hanno cercato di circondare e contestare verbalmente un altro gruppo di politici. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, con alcuni dei presenti che hanno tentato di bloccare e avvicinare gli avversari urlando e rivolgendosi con toni accesi. Nessuna violenza fisica è stata segnalata, ma l’episodio ha attirato l’attenzione sui comportamenti di alcuni rappresentanti politici in un momento di confronto pubblico.

Verso le sei di ieri pomeriggio, neanche fossero una baby-gang, i grillini hanno provato a circondarci e ad aggredirci verbalmente. Vi racconta tutto il nostro Gaetano Mineo: loro, presi con le mani nel sacco, non spiegano nulla, e sparacchiano a vanvera contro Il Tempo, per intimidirci, e contro la Presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo, chiamandola «bulla». «Bulla» lei? Bulletti loro, semmai. Poverini, non spiegano nulla, anche perché le loro posizioni sono indifendibili. Ma cascano male, anzi malissimo, perché oggi Il Tempo, alla terza puntata della nostra inchiesta, li incastra definitivamente. Leggetelo bene il pezzo del collega Mineo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La “baby-gang” grillina non ci mette paura. Li abbiamo incastrati, se hanno dignità si dimettano

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