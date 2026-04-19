La Asd Centobuchi brilla ai campionati di Salsomaggiore

La Asd Centobuchi ha ottenuto risultati notevoli ai Campionati Italiani di Salsomaggiore, che si sono svolti nelle ultime settimane. La squadra ha partecipato con diversi gruppi e ha conquistato diverse posizioni di rilievo nelle varie categorie. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane, con incontri che hanno attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Ottimi risultati per la Asd Centobuchi bridge ai Campionati Italiani di Salsomaggiore. I riflettori si sono accesi sulle prestazioni di Didie Lorenz Tchumbu e Luigi Felicetti i quali, al loro debutto come coppia nella categoria agonisti, si sono misurati con giganti di caratura internazionale assestandosi appena fuori dal podio ma conquistando il titolo di miglior coppia U21. Risultato speculare per Nicholas Paolone e Denise Re che hanno saputo dominare la scena portando a casa il titolo di miglior coppia U16. Una menzione particolare va a Emil Strefi e Alex Piunti, una coppia formatasi recentemente ma che ha saputo tenere testa alle coppie più consolidate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Asd Centobuchi brilla ai campionati di Salsomaggiore Notizie correlate Leggi anche: Asd Olympia protagonista a Foggia: risultati di rilievo nelle prove regionali valide per la qualificazione ai Campionati Italiani L’Asd Ideal Ballet al top ai campionati regionaliStraordinari risultati per l’Asd Ideal Ballet ai campionati regionali di disco dance. Panoramica sull’argomento Si parla di: La Asd Centobuchi brilla ai campionati di Salsomaggiore. ASD Centobuchi Bridge, titoli giovanili a Salsomaggiore e nuovo torneo il 19 luglioAi successi ottenuti a Salsomaggiore si aggiunge il sostegno dell’amministrazione: in estate torna il memorial Claudio Gasparretti nella Sala Consiliare di Centobuchi ... lanuovariviera.it Asd Centobuchi Bridge protagonista ai Campionati Italiani e non soloL’interesse del primo cittadino verso i valori dello sport si è tradotta in un supporto concreto e costante, manifestato attraverso contributi economici mirati al settore sportivo ... rivieraoggi.it