Asd Olympia protagonista a Foggia | risultati di rilievo nelle prove regionali valide per la qualificazione ai Campionati Italiani

Nel fine settimana a Foggia, presso la palestra pesistica Taralli, si sono svolte le prove regionali di scherma valide per la qualificazione ai Campionati Italiani. L’evento ha visto la partecipazione di centinaia di atleti provenienti da diverse zone della regione, con assegnazione dei titoli nelle categorie Cadetti, Giovani e Assoluti. L’Asd Olympia si è distinta con risultati di rilievo in questa competizione.

Ottimi risultati nelle categorie Cadetti, Giovani e Assoluti. Tra i vari risultati, spiccano i bronzi di Caterina Confitto e Aristide Ferrante nel fioretto categoria assoluti In questo contesto altamente competitivo, l’Asd Olympia ha saputo distinguersi ancora una volta, confermando la qualità del proprio vivaio e la solidità del percorso tecnico intrapreso. Ottime indicazioni già nella giornata inaugurale. Nella spada femminile, Lucia Palumbo conquista un significativo piazzamento nella top 16, dimostrando costanza e crescita. Straordinaria la prestazione di Caterina Confitto nel fioretto femminile, che sfiora il titolo regionale e sale sul secondo gradino del podio con una meritatissima medaglia d’argento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Asd Olympia protagonista a Foggia: risultati di rilievo nelle prove regionali valide per la qualificazione ai Campionati Italiani Articoli correlati L’Asd Ideal Ballet al top ai campionati regionaliStraordinari risultati per l’Asd Ideal Ballet ai campionati regionali di disco dance. Il Libertas Centro Karate Riccione protagonista ai Campionati Regionali AssolutiAi Campionati Regionali Assoluti di karate domenica scorsa a Mirandola, specialità kata e kumite, il Centro Karate Riccione si è confermato...