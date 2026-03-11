L’Asd Ideal Ballet al top ai campionati regionali

L’Asd Ideal Ballet ha ottenuto ottimi risultati ai campionati regionali di disco dance. Nella categoria 8-12 anni classe C, Sofia Malgioglio si è aggiudicata il primo posto, mentre Caterina Soave si è classificata seconda e Valentina Durgoni ha raggiunto la sesta posizione. La competizione si è svolta con partecipanti provenienti da diverse località della regione.

Straordinari risultati per l’Asd Ideal Ballet ai campionati regionali di disco dance. Nella categoria 8-12 anni classe C Sofia Malgioglio ha conquistato il primo posto, seguita sul podio da Caterina Soave e, al sesto posto, da Valentina Durgoni. Nella competizione Duo primo posto per Sofia Malgioglio e Nicole Rocca, seconde Caterina Soave e Valentina Durgoni e settime Arianna Petrucci e Viola Sanesi. Nella categoria 8-12 anni classe B, seconda Jessica Nozili e sesta Linda Nocera. Nei Duo, Linda Nocera e Giulia Querci hanno primeggiato, seguite da Jessica Nozili e Rebecca Conforto e, al quarto posto, da Clelia La Porta ed Emily Turco. Nella categoria 8-12 anni classe A, ha vinto Diletta Caldara, con Olivia Cusano seconda e Melissa Toshkallari quinta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

