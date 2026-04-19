Kushner sotto indagine | il caso dei 2 miliardi sauditi alla Casa Bianca

Washington si trova al centro di un’indagine che riguarda una transazione di due miliardi di dollari provenienti dall’Arabia Saudita e collegata a un membro dell’amministrazione. La notizia ha provocato reazioni nel mondo politico e sollevato interrogativi sulla trasparenza di alcune operazioni finanziarie legate ai livelli più alti del governo. Le autorità competenti stanno approfondendo i dettagli di questa vicenda, che coinvolge direttamente i rapporti tra Washington e Riad.

Washington è scossa da una tempesta politica che colpisce direttamente il cerchio più ristretto della Casa Bianca. La Commissione Giustizia della Camera ha infatti avviato un’indagine formale per verificare un potenziale conflitto d’interessi che coinvolge Kushner, inviato speciale per il Medio Oriente, in relazione a flussi finanziari provenienti da Riad avvenuti mentre ricopriva ruoli governativi. Al centro dell’inchiesta parlamentare statunitense si trova un movimento di capitali estremamente rilevante: lo scorso anno, i fondi sauditi hanno iniettato ben due miliardi di dollari nella società privata gestita da Kushner. Il punto cruciale che i membri della Commissione stanno esaminando riguarda la sovrapposizione temporale tra queste operazioni economiche e le sue funzioni diplomatiche ufficiali nel medesimo territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kushner sotto indagine: il caso dei 2 miliardi sauditi alla Casa Bianca Trump: 'NO PANIC'. El Plan Secreto de 15 Días que Paralizó a Irán Notizie correlate L’affare TikTok che ha fruttato 10 miliardi alla Casa BiancaLa controversia tra TikTok e il governo degli Stati Uniti, iniziata anni fa e sfociata in trattative commerciali complesse, continua a far discutere. Leggi anche: Dal caso Cucchi alla Uno Bianca: la divisa sotto accusa Contenuti utili per approfondire Epstein, il lato oscuro delle riforme alla legge anti-molestie: email e contatti alla Casa Bianca per «aiutare» gli accusatiDocumenti inediti svelano il sostegno a un accademico sotto accusa e i tentativi di influenzare le regole federali durante l’amministrazione Trump ... corriere.it Usa, informazioni intelligence top-secret interdette per KushnerWashington (askanews) – Il genero di Donald Trump e suo principale consigliere alla Casa Bianca, Jared Kushner non potrà più avere accesso alle informazioni più sensibilidell’intelligence americana.Il ... affaritaliani.it