L’affare TikTok che ha portato alla Casa Bianca un guadagno di 10 miliardi coinvolge il social cinese e le autorità statunitensi. La disputa tra le parti, avviata diversi anni fa, si è tradotta in trattative commerciali di varia natura. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

La controversia tra TikTok e il governo degli Stati Uniti, iniziata anni fa e sfociata in trattative commerciali complesse, continua a far discutere. Secondo nuove indagini riportate da Wall Street Journal e New York Times, l’operazione avrebbe fruttato ingenti somme alle casse statunitensi, sollevando interrogativi sul peso politico ed economico della vicenda. Un dettaglio fino a oggi mai emerso, che pone l’operazione sotto una luce molto particolare, considerando che l’intero accordo si aggirava intorno ai 14 miliardi di dollari. Se confermata, la commissione rappresenterebbe oltre il 70% del valore complessivo, una proporzione senza precedenti nel panorama delle grandi trattative commerciali. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - L’affare TikTok che ha fruttato 10 miliardi alla Casa Bianca

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