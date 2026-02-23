Dal caso Cucchi alla Uno Bianca | la divisa sotto accusa

Il ministro Matteo Salvini ha definito “un oltraggio ai colleghi in divisa” il comportamento dell’agente Carmelo Cinturrino, coinvolto nella sparatoria di Rogoredo. La sua sospensione deriva da un episodio che ha sollevato molte polemiche e portato l’attenzione sulla responsabilità degli agenti durante le operazioni di polizia. La vicenda ha acceso il dibattito sulla condotta delle forze dell’ordine e sulla gestione delle situazioni di alta tensione nelle città italiane.

" Un oltraggio ai colleghi in divisa ". Con queste parole il ministro Matteo Salvini è intervenuto sul caso della sparatoria di Rogoredo, per il quale l'agente Carmelo Cinturrino è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario per la morte di Abderrahim Mansouri. Una vicenda che ha scosso l'opinione pubblica e che riaccende un tema delicato: cosa accade quando a finire sotto inchiesta è chi indossa la divisa dello Stato? Una domanda importante perché se a sbagliare è un pubblico ufficiale, la frattura riguarda la credibilità stessa delle istituzioni. Anche perché non è la prima volta che un caso giudiziario coinvolge appartenenti alle forze dell'ordine sollevando interrogativi profondi.