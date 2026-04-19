Il capo meccanico della squadra KTM ha annunciato una strategia per cercare di rilanciare la stagione, senza entrare nei dettagli specifici. Nel frattempo, il pilota Brad Binder ha comunicato che saranno apportate alcune modifiche di dettaglio per migliorare le performance, con l’obiettivo di tornare a competere ai livelli precedenti nel 2026. La squadra si prepara a implementare le variazioni durante le prossime fasi di sviluppo.

"> Brad Binder: Piccole Modifiche per Riprendere il Volo nel 2026. Phil Marron, nuovo capotecnico di Brad Binder, ha un obiettivo chiaro all’inizio della stagione MotoGP 2026: non è necessario apportare cambiamenti radicali per migliorare le prestazioni del pilota sudafricano. Dopo una stagione 2025 che ha deluso le aspettative—terminando con l’11° posto nel campionato piloti con 155 punti—la KTM ha deciso di modificare il setup del suo team, sperando di vedere un miglioramento significativo. La situazione attuale di Binder è sotto i riflettori. La pressione cresce, soprattutto considerando che il suo compagno di squadra Pedro Acosta ha già collezionato un podio nel GP.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - KTM: il capo meccanico rivela la soluzione per salvare la stagione della squadra.

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