La soluzione estrema della F1 per salvare il calendario | come la guerra cambia la stagione

La Formula 1 ha preparato una soluzione di emergenza nel caso in cui le gare in Bahrein e Arabia Saudita, previste rispettivamente ad aprile, non possano svolgersi a causa dell’intensificarsi del conflitto nei Paesi del Golfo. La possibile cancellazione o spostamento delle tappe rappresenta una risposta immediata per mantenere in piedi il campionato. La situazione attuale ha spinto gli organizzatori a considerare alternative per salvare la stagione.

Leggi anche: F1 2026, calendario a rischio: come il conflitto in Medio Oriente stravolgerà la stagione

Come può cambiare il calendario di MotoGP, F1 e WEC con la guerra in Iran e le tensioni in Medio OrienteLa guerra in Iran e l'escalation nel Medio Oriente hanno già prodotto un effetto concreto: il WEC ha rinviato la 1812 km del Qatar e partirà da Imola.

