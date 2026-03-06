La soluzione estrema della F1 per salvare il calendario | come la guerra cambia la stagione

La Formula 1 ha preparato una soluzione di emergenza nel caso in cui le gare in Bahrein e Arabia Saudita, previste rispettivamente ad aprile, non possano svolgersi a causa dell’intensificarsi del conflitto nei Paesi del Golfo. La possibile cancellazione o spostamento delle tappe rappresenta una risposta immediata per mantenere in piedi il campionato. La situazione attuale ha spinto gli organizzatori a considerare alternative per salvare la stagione.

Il piano alternativo se saltano le tappe iridate in Bahrein (10-12 aprile) e Arabia Saudita (17-19 aprile) a causa dell'escalation del conflitto nei Paesi del Golfo. Non ci saranno circuiti alternativi, ma si ridurrà il numero dei Gran Premi.