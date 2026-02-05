Alex Marquez verso la KTM | A inizio stagione deciderò il futuro

Durante i test ufficiali a Sepang, Alex Marquez ha fatto parlare di sé. Ha partecipato a tre delle sei sessioni, dimostrando una buona confidenza con la moto. Per ora, lui stesso dice che deciderà il suo futuro all’inizio della prossima stagione. La KTM lo sta valutando, ma ancora non ci sono decisioni definitive. I team e i tifosi restano in attesa, sperando di scoprire presto quale strada prenderà il pilota.

Nel contesto dei test ufficiali MotoGP a Sepang, è emersa una performance di rilievo di Alex Marquez, che ha guidato tre delle sei sessioni e ha siglato il tempo migliore complessivo con 1'56"402, una prestazione che resta inferiore solo al record assoluto del tracciato stabilito da Pecco Bagnaia nel 2024 a 1'56"337. Nel 2025 Marquez aveva già segnato il crono più rapido nei test ( 1'56"493 ), superando persino la pole del GP della Malesia dell'anno precedente firmata da Bagnaia in 1'57"001. Il miglioramento odierno è stato accompagnato da una simulazione di gara dal ritmo elevato, indicativa di una potenziale continuità di rendimento.

