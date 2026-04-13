Dopo alcuni anni di assenza dai programmi televisivi, Fabio Volo torna in prima serata su Rai 3 con il nuovo show intitolato “Kong – Con la Testa tra le Nuvole”. La trasmissione va in onda nell’access prime time, segnando il suo ritorno nel palinsesto televisivo. La presenza del conduttore è stata annunciata dalla rete, senza ulteriori dettagli sul formato o sul contenuto dello spettacolo.

Dopo diversi anni di assenza dal piccolo schermo, Fabio Volo torna protagonista in televisione con un nuovo appuntamento nell’access prime time di Rai 3. Il programma si intitola “Kong – Con la Testa tra le Nuvole” e andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 20.10, collocandosi subito prima de “Il Cavallo e la Torre” condotto da Marco Damilano. Un ritorno inatteso e particolare per lo scrittore ed ex Iena, che sceglie una cornice decisamente insolita per questa nuova avventura televisiva: le registrazioni avvengono infatti a circa cento metri d’altezza, sulla cima della Torre Branca di Milano. Un punto di vista privilegiato sulla città, con il cielo come sfondo e il capoluogo lombardo ai piedi.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Fabio Volo torna in TV: su Rai 3 arriva “Kong – Con la Testa tra le Nuvole”

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