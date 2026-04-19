Klinsmann in ospedale | trauma cervicale dopo lo scontro con Ranocchia

Durante la partita tra Palermo e Cesena, un incidente tra il portiere della squadra ospite e un avversario ha causato un infortunio. Dopo lo scontro avvenuto negli ultimi minuti del match, il portiere è stato portato in ospedale con un trauma cervicale. La partita si è interrotta temporaneamente mentre si attendeva l’intervento medico. Nessun altro giocatore è rimasto coinvolto nell’incidente.

Un impatto fortuito nei minuti conclusivi della sfida tra Palermo e Cesena ha costretto il portiere bianconero Jonathan Klinsmann a un ricovero d'urgenza in Sicilia. Lo scontro con il centrocampista Ranocchia ha provocato una lesione alla testa e un trauma cervicale per l'atleta, che ha trascorso la notte sotto osservazione presso i reparti ospedalieri Riuniti Villa Sofia - Cervell del capoluogo palermitano. Le complicazioni cliniche del portiere bianconero Le analisi diagnostiche condotte dopo .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Klinsmann in ospedale: trauma cervicale dopo lo scontro con Ranocchia Notizie correlate Ginocchiata in testa, Klinsmann è rimasto in ospedale a Palermo: frattura a una vertebra cervicaleLo scontro di gioco, del tutto fortuito, nei minuti finali di Palermo-Cesena ha causato un grave infortunio al portiere bianconero Jonathan... Trauma cranico a Marsan: 80enne in terapia intensiva dopo lo scontroUn violento impatto tra una bicicletta e uno scooter ha scosso la tranquillità di Marsan, frazione di Marostica, nella mattinata di ieri, lasciando... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Klinsmann in ospedale in ambulanza: accertamenti dopo Palermo-Cesena; Cesena, Klinsmann si accascia a terra a fine gara: le sue condizioni; Resto del Carlino – Cesena punito da Pohjanpalo ma a testa alta; Cesena, Klinsmann si accascia a terra a fine gara. Ginocchiata in testa, Klinsmann è rimasto in ospedale a Palermo: frattura a una vertebra cervicaleGli esami effettuati hanno rilevato la presenza di una frattura a livello della prima vertebra cervicale, per la quale il portiere bianconero sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti ... cesenatoday.it Cesena in ansia per Klinsmann: frattura alla prima vertebra cervicaleIl portiere dei romagnoli era rimasto vittima di uno scontro, nel finale di gioco della partita al Barbera contro il Palermo, che lo aveva costretto al trasferimento in ospedale ... corrieredellosport.it . @calciocesenafc, il comunicato del club sulle condizioni di Klinsmann: c’è frattura x.com Forza , tutta Cesena è con te. https://tinyurl.com/report-medico-klinsmann facebook