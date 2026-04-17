Martedì mattina a Marsan, frazione di Marostica, si è verificato uno scontro tra una bicicletta e uno scooter. Nell’incidente è rimasta coinvolta una donna di 80 anni, residente a Bassano, che è stata trasportata in terapia intensiva dopo aver subito un trauma cranico. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.

Un violento impatto tra una bicicletta e uno scooter ha scosso la tranquillità di Marsan, frazione di Marostica, nella mattinata di ieri, lasciando una donna di 80 anni residente a Bassano in condizioni critiche. Il sinistro, avvenuto in Viale Asiago, ha coinvolte due donne: l’ottantenne, ferita gravemente al capo dopo la caduta sull’asfalto, e una conducente di 63 anni che stava rientrando da Bassano dopo aver terminato gli acquisti alimentari. Dinamiche del sinistro e primo intervento dei soccorsi. Le ricostruzioni preliminari affidate ai carabinieri indicano che lo scontro è avvenuto mentre l’anziana bassanese pedalava sulla carreggiata, incrociando la traiettoria dello scooter guidato dalla cittadina di Marostica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trauma cranico a Marsan: 80enne in terapia intensiva dopo lo scontro

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