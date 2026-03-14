Kings League Caesar ancora ko Prima vittoria per gli Alpak

Nella seconda giornata del secondo Split di Kings League, i Caesar sono stati sconfitti anche dagli Alpak. La partita si è conclusa con la vittoria degli Alpak, segnando la prima vittoria per la squadra. La sfida si è svolta a Milano il 14 aprile 2026. I Caesar hanno subito un'altra sconfitta dopo le precedenti.

Milano, 14 prile 2026 – I Caesar cadono anche contro gli Alpak nella seconda giornata del secondo Split di Kings League. Alla Fonzies Arena di Cologno Monzese, i ragazzi di Er Faina non riescono a riscattare la sconfitta della scorsa settimana contro i Gear 7 e cadono contro la squadra di Frenezy. La sfida inizia in una situazione di 1 contro 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5. Nessuna delle due squadre riesce ad imporsi sull'altra nel corso dei primi minuti di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, Caesar ancora ko. Prima vittoria per gli Alpak Articoli correlati Kings League: Caesar ko choc, un super Renault fa volare i Gear 7Milano, 6 marzo 2026 – Colpo di scena incredibile alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. Kings League, prima vittoria per i BigBro di Florenzi: ko i D-Power di Leotta e Vieri11 marzo 2026 – I BIGBRO di Moscardelli e Florenzi conquistano la prima vittoria nel secondo Split di Kings League alla Fonzies Arena di Cologno... I CAESAR segnano contro i Porcinos di IBAI #kingsleague Aggiornamenti e notizie su Kings League Temi più discussi: Kings League Lottomatica.sport Italy: Seconda giornata dello Split 2; Kings League Lottomatica.sport, Caesar-Alpak da brividi! Ancora ricchi premi in palio con il concorso Fan of the Kings: Meet the Prince; Kings League, Split 2: Underdogs on fire, giù i Caesar. Le emozioni della seconda giornata; FC Caesar - Alpak FC | Highlights | Round 2 Streaming | DAZN IT. Kings League, Caesar ancora ko. Prima vittoria per gli AlpakLa squadra Er Faina cadono anche contro gli Alpak. Non basta la rete del giocatore del Taranto Loiodice per i campioni in carica della Kings Cup ... sport.quotidiano.net Kings League Lottomatica.sport, Caesar-Alpak da brividi! Ancora ricchi premi in palio con il concorso Fan of the Kings: Meet the PrinceImperdibile anche il secondo Matchday: si possono vincere premi istantanei e accumulare Coin per l'estrazione finale, per assistere alle Finals con Claudio Marchisio ... tuttosport.com Da #fedez a #diletta leotta, tutti i vip in campo per la Kings League: «Se vinco dico basta alla pasta alla norma» x.com | Kings League, Loiodice segna ma non basta: i Caesar ko 3-1 contro Alpak FC | I Caesar cadono ancora, arriva la seconda sconfitta consecutiva #MondoRossoBlù #MRB - facebook.com facebook