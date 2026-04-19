Kiara eliminata ad Amici 25 | la quinta puntata del Serale segna la fine del suo percorso

Nella quinta puntata del Serale di Amici 25, Kiara è stata eliminata, segnando la fine del suo percorso nel programma. Durante il suo addio, si è mostrata emozionata e ha ringraziato tutti, mentre la conduttrice le ha rivolto alcune parole toccanti. L'uscita di Kiara ha suscitato reazioni tra il pubblico e i partecipanti, che hanno seguito con attenzione il momento di commozione.

Kiara fuori dal Serale di Amici 25 dopo la quinta puntata: il suo addio emozionante tra lacrime, gratitudine e le parole toccanti di Maria De Filippi l’hanno fatta amare ancora di più. La quinta puntata del Serale di Amici 25 ha scritto un nuovo capitolo nella storia dell’edizione più seguita della televisione italiana. E stavolta il nome che ha lasciato la scuola è quello di Kiara, la ballerina che aveva conquistato il pubblico con la sua grazia e la sua determinazione. Un’eliminazione che ha sorpreso molti, emozionato tutti e riaperto il dibattito su chi, in questa edizione, ha davvero ancora qualcosa da dire. Il ballottaggio che ha deciso tutto.🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Kiara eliminata ad Amici 25: la quinta puntata del Serale segna la fine del suo percorso Notizie correlate Amici 25, le pagelle della quinta puntata del Serale: rinasce Riccardo (6,5), Gard (5) appanato e Kiara eliminataSabato 18 aprile 2026 è andata in onda la quinta puntata del Serale di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Chi è Valentina Pesaresi, la cantante eliminata nell’ultima puntata del serale di Amici 25: la sua storiaValentina Pesaresi è stata una delle cantanti dell’edizione 25 di Amici di Maria De Filippi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Kiara è l’ottava eliminata di Amici25 - Amici Clip | Witty TV; Amici 25, dominano Zerbi-Celentano: Kiara eliminata a metà percorso; Amici 25: Kiara uscirà al ballottaggio di sabato 18 aprile?; Kiara Fina eliminata da Amici, chi è: dall'infanzia a Toronto allo spettacolo con il Cirque du Soleil. Amici 25, serale tra liti, spettacolo e il circo Malgioglio. Kiara eliminata. Le pagelleLa gara passa, lo spettacolo resta. Il serale di Amici di Maria De Filippi continua a muoversi su un doppio binario, ma nella quinta puntata è chiaramente il secondo a prendersi la ... ilmattino.it Kiara, Riccardo o Lorenzo: chi è eliminato al serale di Amici 25?| Fuori la ballerina di Emanuel LoKiara, Riccardo o Lorenzo sono i tre allievi finiti al ballottaggio nel quinto serale di Amici 25: chi è l'eliminato della puntata? ilsussidiario.net #Amici: L'Eliminata della puntata di sabato 18 aprile è #Kiara. Siete d'accordo facebook Amici 2026, eliminata Kiara La ballerina esce di scena alla quinta puntata del Serale, lasciando la squadra Pettinelli-Lo con due soli allievi x.com