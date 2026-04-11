Chi è Valentina Pesaresi la cantante eliminata nell’ultima puntata del serale di Amici 25 | la sua storia

Valentina Pesaresi è stata una delle concorrenti dell’ultima puntata del serale di Amici 25. Fin da bambina ha mostrato interesse per la musica, accompagnandosi con la chitarra del padre, un geometra che coltivava la passione per la musica nel tempo libero. Durante il percorso nel talent show, ha partecipato alle esibizioni e si è confrontata con gli altri concorrenti, arrivando fino alla fase finale prima della esclusione.

Valentina Pesaresi è stata una delle cantanti dell’edizione 25 di Amici di Maria De Filippi. Sin da piccola, Valentina sviluppa una passione per la musica, accompagnata anche dalla chitarra di suo padre Luca, di professione geometra ma nel tempo libero musicista. I due, prima dell’ingresso di Valentina ad Amici 25, si esibiscono in locali sotto il nome di “IVuelle”, con un repertorio pop e country. La cantante, che ha anche dimestichezza con il pianoforte, ha anche collaborato come corista all’interno del Pink Floyd Sound Project, una tribute band riminese. Nel frattempo, la a giovane artista lavorava come commessa all’interno di un negozio di cosmetici.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Valentina Pesaresi, la cantante eliminata nell’ultima puntata del serale di Amici 25: la sua storia Amici 25, anticipazioni terza puntata serale 4 aprile 2026: Valentina eliminata, chi sono i tre cantanti al ballottaggio?Le luci del Serale tornano ad accendersi e, con la terza puntata, Amici 25 cambia ritmo e intensità. Chi è Valentina Pesaresi, la cantante di Amici 2025Valentina Pesaresi è una delle cantanti dell'edizione 25 di Amici di Maria De Filippi.