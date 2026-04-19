In un momento di attesa per il nuovo piano di rilancio, Kering ha mostrato segnali di austerità, come si nota anche nell’Art Lab di Gucci in via delle Nazioni Unite. Un rappresentante ha dichiarato che ci sono garanzie, ma anche alcuni dubbi, sul futuro dell’azienda. La situazione si sviluppa mentre la società si prepara a definire le prossime strategie di mercato e gestione.

In attesa del piano di rilancio, in casa Kering si respira l’austerity. Un segnale, reale o subliminale, è all’ Art Lab di Gucci di via delle Nazioni Unite. La facciata, dall’inaugurazione del 2018 una vera e propria opera d’arte contemporanea con murales d’autore e stilemi Gucci, è stata dipinta completamente di grigio. La struttura è tornata a somigliare alla vecchia sede Matec, dove prima della chiusura i metalmeccanici producevano macchine circolari per calzetteria. Per cercare di uscire dalla stagnazione, l’amministratore delegato Luca De Meo, ha un piano. A Firenze per illustrarlo, ha incontrato anche le istituzioni, il presidente della Regione Toscana Giani, e la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kering, vertice e segnali d’austerity. Sereni: "Garanzie ma anche dubbi"

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Panoramica sull’argomento

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