Molti genitori si rendono conto che i loro figli mostrano segnali di ansia già in età precoce. I bambini di oggi devono affrontare pressioni crescenti, fin dalla prima infanzia, in un mondo che spinge molto sulla performance e sui risultati. Un’esperta spiega come riconoscere i segnali e propone alcune strategie pratiche per aiutare i piccoli a crescere più sereni.

I bambini di oggi crescono in un mondo che chiede moltissimo, spesso troppo. Fin dai primi anni di vita sono immersi in una cultura che premia la performance, la velocità, il risultato. A scuola, nello sport, nelle attività extrascolastiche, ma anche nel gioco e nelle relazioni, ai bambinie ed ai ragazzie viene chiesto loro di essere competenti, autonomi, brillanti. L’errore è mal tollerato e va subito rimediato, la fatica viene rapidamente medicalizzata o corretta, il rallentamento vissuto come una perdita di tempo. Questa pressione spesso è silenziosa ed inconsapevole, e la mettiamo in campo anche noi genitori, scambiando uno stimolo adeguato con un risultato performativo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ansia nei bambini: segnali e strategie per aiutarli a crescere sereni secondo l’esperta.

Approfondimenti su Ansia Bambini

Ultime notizie su Ansia Bambini

Argomenti discussi: SIP, pediatri e Bing al fianco di famiglie ed educatori per la salute dei bambini 0–6 anni; Liam, Chloe e gli altri 3.800: essere bambini nella Ice Age; I 7 segnali che la psicologia associa a un’infanzia emotivamente sana; Progetto Tagadà, nel pordenonese per rispondere alla fragilità dei giovanissimi.

