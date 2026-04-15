Moda nasce la Kering Accademia per le Eccellenze La sindaca chiede garanzie sull' occupazione VIDEO

Era l’annuncio più atteso, quello dell’uomo del rilancio. Luca De Meo, CEO del colosso Kering, ha presentato nel pomeriggio la Kering Accademia per le Eccellenze. Il progetto è stato illustrato presso lo storico Archivio Gucci alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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