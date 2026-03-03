L’Iran minaccia l’Europa | Ogni azione militare è un atto di guerra statene fuori L’Idf entra in Libano colpita l’ambasciata Usa a Riad – La diretta

In un contesto di tensione crescente, l’Iran ha dichiarato che ogni azione militare contro di lui rappresenta un atto di guerra e ha avvertito l’Europa di rimanere fuori. Nel frattempo, l’IDF è entrata in Libano, mentre l’ambasciata degli Stati Uniti a Riad è stata colpita da due droni. Questi eventi si susseguono nel quarto giorno di escalation tra Israele, Stati Uniti e Iran.

Nel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni. Non sono stati segnalati feriti. Il presidente di Israele Benjamin Netanyahu ha detto che l’Iran stava costruendo siti nucleari mentre Donald Trump ha promesso una risposta all’attacco all’ambasciata. Il presidente ha anche detto che gli Usa hanno talmente tante armi da poter combattere per sempre. Intanto l’esercito di Israele è entrato in Libano. Nel frattempo si sono svolti i funerali delle vittime del bombardamento della scuola di Minab. E l’Iran vuole accelerare sulla successione di Khamenei. Secondo la Mezzaluna rossa iraniana citata da Al Jazeera, finora l’impatto degli attacchi americani e israeliani sull’Iran ha comportato: 153 città colpite, 504 località, 1. 🔗 Leggi su Open.online

Colpita l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano, 250 bombe sul quartier generale del regime a Teheran. L'Iran: "Un'azione militare europea sarebbe un atto di guerra" | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.

Raid dell'Idf su Teheran, truppe in Libano. Colpita l'ambasciata Usa a Riad e una base in Bahrein. L'Iran avverte i paesi europei: "Le loro azioni difensive sarebbero un atto di guerra"Iran e Medio Oriente in fiamme mentre si entra nel quarto giorno di guerra Raid dell'Idf su Teheran e su Beirut .

L’Iran minaccia: attacco missilistico contro Israele e USA | Henningsen & Wilkerson

Contenuti utili per approfondire Iran minaccia

Temi più discussi: L'Iran può attaccare l'Italia e l'Europa? La capacità missilistica iraniana, le distanze e i possibili scenari; Iran, Europa batte un colpo: 3 paesi pronti ad 'azioni difensive', cosa dice Italia; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, 'Khamenei è morto'; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano.

L'Iran minaccia l’Europa: «Qualsiasi azione sarebbe un atto di guerra». Rischio allargamento del conflittoTeheran alza il livello dello scontro e avverte direttamente i Paesi europei: qualunque partecipazione alla campagna israelo-americana contro la Repubblica islamica verrebbe considerata ... ilmessaggero.it

Netanyahu: Il regime iraniano e' fanatico e irriformabileUn attacco con due droni ha provocato un incendio nell'ambasciata Usa a Riad. Immediata la risposta della Casa Bianca: «Presto risponderemo». Nel primo intervento dal vivo a 72 ore dal lancio di Epic ... lastampa.it

Teheran minaccia l'#Europa. Il ministero degli Esteri iraniano mette in guardia i Paesi europei esortandoli a non prendere in alcun modo parte alla campagna israelo-americana contro la Repubblica islamica. "Sarebbe un atto di guerra", ha avvertito il portavoc - facebook.com facebook

Iran, Larijani minaccia: “Combatteremo a lungo”. Pugno duro nelle strade - la Repubblica x.com