Katy Perry e Justin Trudeau | amore ad alta quota tra San Cassiano e le Olimpiadi

Katy Perry e Justin Trudeau sono stati visti insieme tra le montagne di San Cassiano durante i Giochi Invernali 2026. La popstar e l’ex premier canadese hanno trascorso qualche giorno in alto, lontano dal clamore, in un lusso discreto. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma gli occhi di chi ha notato la coppia parlano chiaro. La loro presenza ha attirato l’attenzione di chi seguiva le Olimpiadi e ha fatto parlare di un possibile nuovo flirt tra le vette delle Dolomiti.

La popstar Katy Perry e l'ex premier canadese Justin Trudeau scelgono il lusso delle Dolomiti durante i Giochi Invernali 2026, ufficializzando un legame che scuote il jet set internazionale L'Italia si conferma l'ombelico del mondo per il turismo d'élite, specialmente in un febbraio 2026 infiammato dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Tra le vette innevate delle Dolomiti, a catturare l'attenzione dei riflettori non sono solo gli atleti, ma una coppia che fino a pochi mesi fa sembrava improbabile: Katy Perry e Justin Trudeau.

