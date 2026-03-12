La stilista Katie Perry vince contro la cantante Katy Perry La scomoda omonimia risolta in un tribunale

Una stilista ha vinto una causa legale contro una cantante con lo stesso nome, risolvendo così una disputa legale riguardante l’uso del nome. La questione si è risolta in tribunale, dove si è deciso a favore della stilista. La vicenda ha coinvolto due figure pubbliche con il medesimo nome, portando a una disputa legale che si è conclusa con una decisione giudiziaria.

Immagina i vantaggi di avere lo stesso nome di una pop celebrity, magari quando devi prenotare un tavolo al ristorante e, con un nome sconosciuto e comune, sembra impossibile trovarne uno libero. E ora, immagina di aver lanciato un brand di vestiti, con il tuo nome, e scoprire che una pop celebrity, famosissima in tutto il mondo per i suoi concerti e tua omologa, vuole fartelo chiudere. È quello che è successo a Katie Perry, nome da nubile di Katie Taylor, una designer australiana che ha cominciato a vivere questo incubo nel 2009 per colpa di Katy Perry, la famosa cantante statunitense. Ma ora un tribunale le ha dato ragione. Tutto è cominciato nel 2008. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

La stilista australiana Katie Perry vince la causa contro l’omonima popstar KatyKatie Perry, stilista di Sydney ha vinto la lunga battaglia legale sui brand contro la quasi omonima, Katy Perry durata circa diciassette anni.

La stilista australiana Katy Perry vince la causa contro l’omonima popstarKatie Perry, stilista di Sydney ha vinto la lunga battaglia legale sui brand contro la quasi omonima, Katy Perry durata circa diciassette anni.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Katie Perry

Temi più discussi: Katie Perry contro Katy Perry: la battaglia legale tra la stilista e la popstar; La stilista Katie Perry vince in tribunale contro la popstar Katy Perry; Katie Perry, la stilista che ha vinto la guerra del nome contro la popstar Katy Perry: Non sapevo chi fosse; Katy Perry perde la lunga battaglia sul marchio contro Katie Perry.

Katie Perry contro Katy Perry, la popstar perde la battaglia legale contro la stilista australianaDisputa lunga quasi vent'anni. Una piccola imprenditrice contro una star mondiale del pop. La lunga battaglia legale tra la stilista australiana Katie Taylor e la cantante Katy Perry si è conclusa con ... tgcom24.mediaset.it

Katie Perry contro Katy Perry: la battaglia legale tra la stilista e la popstarAGI - Una piccola imprenditrice contro una star mondiale del pop. Tutto è iniziato con una lettera di diffida arrivata il giorno dopo l’inaugurazione di uno showroom. Da quel momento, per la stilista ... msn.com

La stilista Katie Perry vince contro la cantante Katy Perry. La scomoda omonimia risolta in un tribunale x.com

La disputa sul marchio “Katie Perry” finisce all’Alta Corte australiana, che dà ragione alla designer - facebook.com facebook