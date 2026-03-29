Il Trofeo di Jesolo 2026 si è concluso con le Finali di Specialità, dopo le gare a squadre disputate il giorno precedente. Tra le atlete vincenti, Benedetta Gava si è aggiudicata la prova di ginnastica artistica, mentre tra le juniores sono emersi i nomi di Borsoi e Di Pietro come vincitori. La competizione, alla sua diciassettesima edizione, si è svolta nella località veneta.

Il Trofeo di Jesolo 2026, diciassettesima edizione della grande Classica della ginnastica artistica femminile andata in scena nella località veneta, si è concluso con la disputa delle Finali di Specialità, dopo le gare a squadre andate in scena nella giornata di sabato. L’Italia si è presentata all’appuntamento senza molte delle sue stelle (Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Angela Andreoli sono infortunate o in fase di recupero) e con Manila Esposito impegnata soltanto alla trave. Si tratta di una fase di transizione per il movimento tricolore che sta cercando di lanciare nuovi talenti e di trovare un’identità lungo il cammino che conduce alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, Benedetta Gava vince al Trofeo di Jesolo. Borsoi e Di Pietro nuovi nomi vincenti tra le juniores

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