Karate | trofeo due mari | incetta di podi per la Metropolitan Karate Brindisi

Domenica 1 marzo si è svolta al PalaFiom di Taranto la seconda tappa del Trofeo Due Mari di Karate, organizzata dallo Csen in collaborazione con la Fijlkam, l’unica federazione riconosciuta dal Coni. La manifestazione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni e ha regalato numerosi podi alla Metropolitan Karate Brindisi. La gara ha coinvolto diverse categorie di età e livelli di esperienza.

Al PAlaFiom di Taranto si è svolta la seconda di tre tappe della manifestazione. Ottimi risultati per i ragazzi guidati dai maestri Francesco Zonno, Danilo Spagnolo e Samuel Stea Tantissime le presenze in terra tarantina: ben 57 società di Puglia e Basilicata hanno gremito il palazzetto con oltre 700 atleti. La Metropolitan Karate Brindisi dei maestri Francesco Zonno, Danilo Spagnolo e Samuel Stea era presente con 11 atleti che non hanno tradito le aspettative salendo in 10 sul podio. Quarta Asia nella categoria Cadetti 47 kg F, dopo aver già vinto la 1ª Tappa del circuito, conferma il suo stato di forma conquistando l'ennesima medaglia d'Oro.