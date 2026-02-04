Devin Booker | Ho avuto la possibilità di fare la differenza ora devo solo continuare su questa strada

La serata tra Devin Booker e l’Olimpia Milano è stata intensa. Il giocatore ha commentato di aver avuto l’opportunità di fare la differenza e ora vuole continuare su questa strada. I tifosi sperano in altre prestazioni come questa.

Una serata intensa ha visto Olimpia Milano imporsi su Baskonia, grazie a una prestazione complessiva guidata dalla leadership di Devin Booker. L’ala ha chiuso la partita con 21 punti, 5 rimbalzi e 2 assist, contribuendo a porre le basi per la vittoria e a dettare i tempi dell’attacco meneghino. La serata ha visto Milano imporre ritmo e sostanza, con Booker a guidare l’offensiva e a fornire continuità nelle due metà campo. Nel primo tempo la squadra ha dovuto affrontare delle difficoltà, ma nel secondo tempo ha messo in fila un lavoro decisivo e ha controllato i tabelloni, aumentando l’efficacia nelle letture di gioco e nelle letture difensive. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

L'Olimpia Milano riaccende la fiamma per il play-in Baskonia al tappeto 109-89 con 21 punti di Devin Booker. Secondo successo casalingo consecutivo per l'EA7 Emporio Armani Milano, che mostra la miglior prestazione offensiva della stagione e riporta il - facebook.com facebook

